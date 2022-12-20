Balıkesir'de şüphe üzerine durdurulan araçta tarihi mermer sütunlar ele geçirildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen iki mermer sütun ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucunda Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 mermer sütun ele geçirildi.

Aracı kullanan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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