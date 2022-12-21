Susurluk Belediyesinden çiftçilere şeker pancarı, küspe ve silaj desteği

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde belediye tarafından teşvik amacıyla ekilen şeker pancarı, küspesi ve silajı üreticilere dağıtıldı.
Belediyeye ait tarlalarda çiftçilere destek olunması amacıyla şeker pancarı, küspesi ve mısır silajı üretildi.
Elde edilen ürünler, mahalle muhtarlarının aracılığıyla vatandaşlara verildi.
Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekmeğini taştan çıkartıp, mesai mefhumu olmayan değerli üreticilerimiz. Sizler bu memleketin yükünü çekip üreterek Türkiye'ye hizmet eden çiftçilerimiz ve hayvancılarımızsınız. Bizler de Susurluk Belediyesi olarak üreticilerimizin her daim yanındayız." dedi.