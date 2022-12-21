Susurluk'ta güvercin festivali düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Güvercin Yetiştiricileri Derneği tarafından festival gerçekleştirildi.
Park Düğün Salonu'nda başlayan güvercin festivaline Eskişehir, Bursa, İzmir, Çanakkale, Manisa, Kırkağaç, Edremit, Balıkesir, Bandırma, Gönen ve birçok il ve ilçeden sahipleriyle 800 güvercin katıldı.
Güvercin ırklarının tanıtıldığı ve mezadın yapıldığı festivalde, cins kuşlar 15 lira civarında alıcı buldu.
Susurluk Güvercin Yetiştiricileri Derneği Başkanı İsmail Baler, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali her yıl yapacaklarını belirtti.
Baler, nisan ayında da güvercin güzellik yarışmasının yapılacağını sözlerine ekledi.