Susurluk'ta güvercin festivali düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Güvercin Yetiştiricileri Derneği tarafından festival gerçekleştirildi.

Park Düğün Salonu'nda başlayan güvercin festivaline Eskişehir, Bursa, İzmir, Çanakkale, Manisa, Kırkağaç, Edremit, Balıkesir, Bandırma, Gönen ve birçok il ve ilçeden sahipleriyle 800 güvercin katıldı.

Güvercin ırklarının tanıtıldığı ve mezadın yapıldığı festivalde, cins kuşlar 15 lira civarında alıcı buldu.

Susurluk Güvercin Yetiştiricileri Derneği Başkanı İsmail Baler, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali her yıl yapacaklarını belirtti.

Baler, nisan ayında da güvercin güzellik yarışmasının yapılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.