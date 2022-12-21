Susurluk'ta "Elim Sende" projesiyle 8 anaokuluna yardım yapılıyor

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BALIKESİR (AA) - Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Elim Sende" projesi kapsamında, 8 anaokulu için giyim, oyuncak ve kırtasiye yardımı kampanyası başlatıldı.

Projeyle, öğretmen, veli ve öğrencilerin gönüllü çalışmalarıyla 8 mahalle anaokuluna giyim, oyuncak ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Projenin sorumlusu Nimet Sadık Özyiğit Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Zeynep Kuvan, "Minik yüreklerin kalbinde tatlı bir heyecan, yüzlerinde ise tatlı bir gülücük için köy yollarındayız. Her hafta bir merkez okulundan toplanan yardımları köy okullarına ulaştırıyoruz." dedi.

Kuvan, yardım kampanyasının devam edeceğini sözlerine ekledi.

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