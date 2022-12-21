Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sahte fatura basarak vergi kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı, 2 barkod cihazı, 45 sahte fatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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