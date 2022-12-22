Balıkesir'deki termal tesislerde yılbaşı tatili hazırlıkları sürüyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki termal tesislerde yılbaşı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, gazetecilere, yeni yılın yaklaşmasıyla otellerde doluluk oranlarının artmaya başladığını söyledi.

Tesislerde müzikli programların olması ve yılbaşının hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla işletmelerde rezervasyonların hızlandığını belirten Ergün, "İki günlük paket programlarda ciddi bir yoğunluk var. Assos ve Troya tünellerin yapılması, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmış olması yabancı turistlerin de bölgeye ulaşımında rahatlık sağladı. Özellikle Bulgaristan vatandaşlarının hem Çanakkale'ye hem Edremit Körfezi'ne yoğun ilgisi var." dedi.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de 2022'nin son günlerinde Kuzey Ege'nin gözdesi Edremit'te otellerin hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

İlçenin özellikle son dönemlerde termal turizm anlamında ciddi ataklar yaptığını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Altınoluk bölgesi, Güre bölgesi ve Edremit'in özellikle merkez bölgesindeki termal oteller çok ciddi hazırlık içinde. Termal otellerimizin misafirlerimize 2022'den 2023'e geçerken önemli hizmetler verme aşamasında çok istekli olduklarını görüyorum. Bu yüzden Edremit Körfezi'miz ve Kuzey Ege'nin incisi Edremit termal turizmle ilgili misafirlerimizi yılbaşına bekliyor. Termal turizm haricinde Kaz Dağları son dönemde yeni bir destinasyon oldu. Kaz Dağları bütün Türkiye'nin, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kaz Dağları'ndaki butik oteller ve yöredeki diğer otellerde yılbaşı hazırlıklarına devam ediliyor. Yeni yılda halkımızı ve bütün doğaseverleri Edremit'e bekliyoruz."

Tur operatörü Nevzat Ergün, Kaz Dağları ve termal tesislere yönelik iç pazardan taleplerin çoğunlukla yakın büyükşehirler İstanbul, Ankara ve Bursa'dan geldiğini ifade etti.

Beş yıldızlı bir termal tesisin işletmecisi Mehmet Öngen ise yılbaşı rezervasyonlarına büyük ilgi olduğuna dikkati çekerek, "Kışın genellikle termal otellerde yoğunluk olduğu için bize ciddi bir ilgi var. Özellikle yeni yeni tanınan Güre termal turizm bölgesine büyük kentlerden ilgi gitgide artıyor. Biz yılbaşında tüm rezervasyonlarımızı doldurduk. Şu an odalarımızın tamamı dolu." diye konuştu.

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