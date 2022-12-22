Ayvalık'ın "lor tatlısı" coğrafi işaret olarak tescillendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in turizmin yanı sıra deniz ürünleri ve zeytinyağlı yemekleriyle bilinen ilçesi Ayvalık'ın mutfağında yer alan lor tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin gastronomi açısından önemli bir noktada olduğunu söyledi.

İlçe mutfağının öne çıkarılması için birçok çalışma yürüttüklerini belirten Ergin, "Ayvalık zeytinyağının yanı sıra lor tatlısı için de başvurduğumuz coğrafi işaret tescili kabul edildi. Bu durum inşallah Ayvalık ekonomisi ve ticari hayatına önemli bir katma değer sağlayacaktır." dedi.

Ergin, Ayvalık sepet peyniri, sakızlı kurabiye, papalina ve Ayvalık tostu gibi kente özgü ürünlerle ilgili de başvuru yaptıklarını kaydetti.

- Lor tatlısı

Makinede sıvı hale gelinceye kadar çırpılan lora az miktarda un ilave ediliyor. Bu karışım biraz daha çırpıldıktan sonra elde edilen yumuşak hamur, sıkma torbasına konuluyor.

Sıkma torbasıyla damlatma usulüyle ceviz büyüklüğünde bezeler tepsilere yerleştiriliyor. Fırında 45 dakika kadar pişirilen bezeler soğutuluyor. Bunlar, şeker ve su kaynatılarak hazırlanan şerbetin içine atılıyor ve çıkarıldıktan sonra servis ediyor.

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