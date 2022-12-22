Kepsut'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.



İlçeye bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde Ali Ertop'a ait 4 kişinin yaşadığı tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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