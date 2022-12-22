Balıkesir'de uçurumdan düşerek ağaca takılan genç kız hastaneye kaldırıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uçurumun kenarında otururken dengesini yitirerek düşüp ağaca takılan genç kız yaralandı.

Hacıyusuf Mahallesi Sahil Sokağı'nda yaklaşık 30 metrelik uçurumun kenarında arkadaşlarıyla sohbet eden İrem Y. (22), bir anda dengesini kaybederek yuvarlanmaya başladı.

İncir ağacına takılıp yaralanan İrem Y. için arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden itfaiye merdiveniyle kurtarılan İrem Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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