Balıkesir’de "Aile Okulu Projesi"nde 12 bin 323 veliye eğitim verildi

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BALIKESİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve Halk Eğitimi Merkezleri koordinesinde ebeveynlere yönelik olarak Balıkesir'deki okullarda açılan kurslarda 12 bin 323 veliye eğitim verildi.

Aile yapısını olası risklere karşı daha korunaklı hale getirmeyi hedefleyen eğitimlerde; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocuklara olumlu davranış kazandırma yöntemlerine ışık tutması amacıyla aile içi iletişim becerileri, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler, ilk yardım, çevre koruma bilincinden oluşan 10 farklı konu başlığı yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, yaptığı açıklamada, projeyle farklı alanlarda verilen eğitimlerle velilerin desteklendiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Eğitimin en önemli paydaşı olan velilerimizi, Aile Okulu Projesi ile okul sıralarımıza alıyoruz. Onların birer ebeveyn olarak çocuk gelişimi, eğitimi ve sağlığı konularında bilgi sahibi olmaları için çalışıyoruz. Okul ve aile arasında işbirliğini bu eğitimlerle daha da anlamlı hale getiriyoruz. Şu ana kadar il genelinde açılan 242 kursumuzda 2 bin 133 erkek, 10 bin 190 kadın kursiyer olmak üzere 12 bin 323 velimize ulaştık. Kurslarımızı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

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