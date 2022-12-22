CHP Edremit Kadın Kolları "Benim Hakkım İnsan Hakları" söyleşisi düzenledi

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BALIKESİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Tüm anayasal düzenlemelerde temel hak ve hürriyetler başlığındaki bütün konular bizim hakkımız. İktidara gelenler bu hakkın gereğini bir ödev olarak yerine getirmeye mecburdurlar, yükümlüdürler." dedi.

Balıkesir'de, CHP Edremit İlçe Kadın Kolları tarafından, "Ben İnsanım = Benim Hakkım İnsan Hakları" başlıklı söyleşi, Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Söyleşi öncesinde insan haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaca, "Tüm anayasal düzenlemelerde temel hak ve hürriyetler başlığındaki bütün konular bizim hakkımız. İktidara gelenler bu hakkın gereğini bir ödev olarak yerine getirmeye mecburdurlar, yükümlüdürler. Demokrasinin gelişmesi için iktidar yolunda yürüyen bizler, bu hakların yerine getirilmesini, hem siyasi haklar hem sosyal haklar hem anayasal düzenlemeler ya da uluslararası sözleşmelerdeki bu hakların varlığını ve hak bilincini oluşturmak için çok uzun zamandır bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan'ın moderatörlüğündeki söyleşide CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile ilahiyatçı aktivist Fatma Yavuz da konuşmacı olarak yer aldı.

Soru cevap bölümüyle devam eden söyleşinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, insan haklarını ele alan programı gerçekleştirenlere teşekkür etti.





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