Balıkesir'de yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı kadın öldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın Ş. idaresindeki 35 AJR 776 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun ilçe merkezi yakınında, zeytin işçilerini taşıyan midibüsten inerek yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe İnkaya'ya (58) çarptı.

İnkaya'ya, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil de çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kadına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Ş. gözaltına alındı.

Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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