Balıkesir'deki 1800 metrelik Bağlar Sokağı'nda altyapı çalışması tamamlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Karesi ilçesinde 1800 metre uzunluk ve 7,5 metre genişliğe sahip Bağlar Sokağı'nda 3 bin 500 metrekare alana, Karesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle asfalt döküldü.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek sokaktaki esnafla bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulundu.

Bağlar Sokağı esnafı ve vatandaşlarının asfaltlama çalışmaları sırasında birkaç gün zorluk yaşadığını ancak sonucun güzel olduğunu belirten Orkan, şunları kaydetti:



“Sokakta çeşitli altyapı problemlerimiz vardı. Burası gelişime açık bir bölge. Yeni inşaatlar yapılıyor. Bu nedenle altyapı çalışmaları için kazılar olmuştu. Asfalt birçok yerden yamalıydı. BASKİ’nin yağmur suyu için yaptığı mazgallar ise bu çalışmalardan dolayı aşağıda kalmıştı. Araçla geçilince arabalar zarar görüyordu. Şimdi onları düz hale getirdik. BASKİ Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmede de mazgalların çok gürültü yaptığı şeklindeki şikayetleri aktardık. Bununla ilgili de mazgalların ses yapılmasını da önleyeceğiz. Türkiye’nin en uzun sokaklarından biri olan Bağlar Sokağı'nı yeni yüzüyle hizmete açtık. Karesi’mize ve Balıkesir’imize hizmet ediyoruz. Karesi’de hemşehrilerimizin daha modern ve konforlu yolculuk gerçekleştirmesini önemsiyoruz. Burada en büyük destekçimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a da çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz ekipleri de bizlere çok destek oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.