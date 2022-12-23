Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlıların evlerine baskın yaptı.

Operasyon kapsamında bu adreslerde yapılan aramalarda 713,23 gram esrar, 0,91 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 340 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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