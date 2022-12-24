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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Balıkesir'de konuştu:

AA

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Balıkesir'de konuştu:

BALIKESİR (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Muhalefet tarafından eleştiri alsak da dolaşıyoruz. Bizim vazifemiz sahadaki insanları, iş insanlarımızı dinlemek, insanlarımızı ekonomiyle alakalı bilgilendirmek, onlarla bilgi paylaşmak. Her ne kadar bizi izlemekten muhalefetin başı dönse de biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Gürcan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Çamlık Balıkesir Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen ve AK Parti Siyaset Akademisi'nin 20. döneminde, kadınların siyasette daha aktif yer alması, siyasi okuryazarlığın artırılmasının hedeflendiği programda yaptığı konuşmada, Balıkesir'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ekonomi sunumunu zaman zaman İstanbul'da, zaman zaman da illerde yapmaya devam ettiklerini dile getiren Gürcan, şöyle konuştu:

"Muhalefet tarafından eleştiri alsak da dolaşıyoruz. Bizim vazifemiz sahadaki insanları, iş insanlarımızı dinlemek, insanlarımızı ekonomiyle alakalı bilgilendirmek, onlarla bilgi paylaşmak. Türkiye ekonomi modelini tüm insanlarımıza Türkiye'nin dört bir köşesine anlatmak bizim vazifemiz. Her ne kadar bizi izlemekten muhalefetin başı dönse de biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Her AK Parti mensubu arkadaşımızın yapmış olduğu gibi bizler de bakan yardımcısı olarak teşkilatımıza da iş insanlarımıza da tüm Türkiye'nin dört bir köşesindeki insanlarımıza da ekonomimizle alakalı bilgi vermeye devam edeceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Züleyha Karademir ve Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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