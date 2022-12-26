Ayvalık açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 73 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.



Ayvalık açıklarında, iki lastik bot içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 73 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik "KB-4305", "KB-4510" ve "KB-4304" botlarıyla Cunda Adası'na getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.



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