Sarıkamış şehitleri Ayvalık'ta anıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı dolayısıyla Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde anma programı düzenlendi.

Okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programa, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür, daire amirleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Fotoğraf sergisinin de açıldığı okuldaki Mavi Salon’da düzenlenen etkinlikte konuşan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, "Tarihe ‘felaketli bir meydan muharebesi’ olarak geçen Sarıkamış Harekatı, 90 bin askerimizin düşmana, yokluğa ve dondurucu soğuğa karşı vatan uğruna gözlerini kırpmadan şahadete erdikleri şanlı tarihimizin hüzünlü yapraklarından biri olarak hafızalarımızda yer almış bir yiğitlik destanıdır." dedi.

Şehitlerin, vatan uğruna çıktıkları yoldan asla geri dönmediğini dile getiren Yük, "Sarıkamış'ta yaşananlar özellikle geleceğimizin teminatı genç kuşaklarımızın ibret alarak önemli dersler çıkarması gereken büyük kahramanlık tablosudur. Yüreklerde taşınan vatan millet ve bayrak sevgisi eşsiz bir sağduyu ve yüksek disiplin anlayışı ile birleşerek kahraman Mehmetçiğin en zor şartlarda bile göğüs germesini sağlamıştır. Milli bir inançla görevini geri yerine getiren Türk askeri mücadele azmi kararlılığı ve fedakarlığıyla birer kardelene dönüşmüş ve aziz milletimizin zihninde gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." diye konuştu.

TRT’nin hazırladığı "Sarıkamış" belgeselinin izlenmesiyle süren etkinlik, okulun edebiyat öğretmeni Kazım Koçer ve öğrencileri tarafından sunulan tiyatro gösterimiyle sona erdi.



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