Balıkesir'de sahte içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonlarında, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Marmara ve Savaştepe ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Bu adreslerdeki aramalarda 740 litre şarap, 23 litre rakı, 55 litre viski, 25 litre etil alkol, 20 litre votka, 10 litre kükürtdioksit olmak üzere toplam 873 litre kaçak ve sahte alkolün yanı sıra 1 alkol damıtma düzeneği, 2 terazi, 2 av tüfeği ve 55 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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