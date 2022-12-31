Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaşamını yitirdi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bigadiç-Sındırgı kara yolunun Kargın mevkisinde karşı yönlerden gelen İsmail Demir'in (73) kullandığı 10 US 392 plakalı otomobil ile Hakan Orhan (47) idaresindeki 35 BEL 60 plakalı otomobil çarpıştı.

Yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü yoldaki kazada, sürücüler Demir ve Orhan ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Demir, kurtarılamadı.





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