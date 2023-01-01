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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Valiliğinden sürücülere sis uyarısı

AA

Balıkesir Valiliğinden sürücülere sis uyarısı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliği tarafından, kentte bir süredir görülen sis nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte bir süredir etkisini sürdüren sisin önümüzdeki hafta da devam edeceği bildirildi.

Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği kaydedilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"Trafik güvenliği yönünden bütün sürücülerin sisli havalarda gerekli önlemleri alması, hızını azaltması ve duyarlı olması büyük önem taşımaktadır."

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