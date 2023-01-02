Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullanan şahıs-gruplara yönelik operasyon yapıldı.

Ekiplerce, 2 şüpheliye ait kargo paketlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 40 bin 180 sentetik uyarıcı hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.







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