Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullanan şahıs-gruplara yönelik operasyon yapıldı.
Ekiplerce, 2 şüpheliye ait kargo paketlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 40 bin 180 sentetik uyarıcı hap ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.