Balıkesir'deki ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabaha karşı 4 katlı binanın ikinci katında başlayan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre; Camivasat Mahallesi 32. Sokakta 4 katlı binanın 2. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.



Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın esnasında daire içerisinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi ve 1 köpek kurtarıldı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra tedbir amaçlı Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.











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