Edremit'te cami yapımı için protokol imzalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami yaptırılması için Edremit Körfez Ulu Camii, Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Eğitim Kültür Derneği ile ilçe müftülüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Edremit Gazicelal Mahallesinde önemli bir ihtiyacı karşılaması planlanan cami inşası için hazırlanan işbirliği protokolü Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın ev sahipliğinde, gerçekleştirilen protokol imza töreninde Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, Edremit Müftüsü Sıddık Durmuş ve Edremit Körfez Ulu Camii, Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Eğitim Kültür Derneği Başkanı Muhammet Lütfü Karamanoğlu hazır bulundu.

Protokol imza töreninde açıklama yapan Odabaş: "Sayın Valimizin destekleriyle bugün bu sürece getirdiğimiz camimizin ilçemize kazandırılmasında hayırsever halkımızın da desteği önemlidir. İnşa edilecek bu önemli eser, sadece bir ibadet alanı değil aynı zamanda sosyal alanları da ihtiva edecektir, İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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