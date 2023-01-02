Balıkesir'de hamsi ve çinekop bolluğu yaşanıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hamsi ve çinekop avında bolluk yaşanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Şefi Özcan Ateş, AA muhabirine, Aralık 2022'de hale 5 bin 221 kasa hamsi, 4 bin 478 kasa çinekop, 3 bin 256 kasa sardalya, 2 bin 83 kasa istavrit, 2 bin 242 çift palamut, 1065 kasa bako ve 621 kasa kolyoz getirildiğini aktardı.

Balık Hali Komisyoncularından Ali Yolagelen de 2022 yılında Marmara'da palamut balığının bol olduğunu, aralık ayında ise çinekop ve hamsi bolluğunun yaşandığını belirtti.

Çinekopun kilogramı 100-120 lira, hamsinin kilogramı ise 50 ve 70 liradan satılıyor.

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