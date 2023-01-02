AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla bir araya geldi

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BALIKESİR (AA) - AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile bir araya geldi. Çocukların yeni yılını kutlayarak onlara hediye veren Çelik, daha sonra onlarla birlikte yemek yedi.

Milletvekili Çelik, “Yılbaşı vesilesiyle evlatlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum, çocuklarımızla birlikte çok güzel vakit geçirdik, bizler evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost da çocukları ziyaret eden ve her fırsatta onlarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili Adil Çelik’e teşekkür etti.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.

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