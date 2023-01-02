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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla bir araya geldi

AA

AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla bir araya geldi

BALIKESİR (AA) - AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile bir araya geldi. Çocukların yeni yılını kutlayarak onlara hediye veren Çelik, daha sonra onlarla birlikte yemek yedi.

Milletvekili Çelik, “Yılbaşı vesilesiyle evlatlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum, çocuklarımızla birlikte çok güzel vakit geçirdik, bizler evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost da çocukları ziyaret eden ve her fırsatta onlarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili Adil Çelik’e teşekkür etti.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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