Büyükşehir’den mantar üreticisine 10 ton kompost desteği

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Mantarı Yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan 35 kursiyere 10 ton kompost ve 250 torba üst toprak dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye, Karesi Halk Eğitim Merkezi ve Burhaniye Şehit İlyas Arslan Halk Eğitim Merkezi’nde Kültür Mantarı Yetiştiriciliği kursunu tamamlayan kursiyerlere 10 ton kompost ve 250 torba üst toprak dağıtımı yaptı.

Kompost ve torba üst toprak dağıtımı törenlerine; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Körfez Koordinatörü Kazım Arslan ve üreticiler katıldı.









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