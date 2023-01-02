Balıkesir’de uyuşturucu ile mücadelede bir haftada 16 şüpheli tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada yaptığı operasyonlarda 114 şüpheli gözaltına alınırken 16 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada il merkezi ile Ayvalık, Edremit, Bandırma, Gönen, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Burhaniye ve Gömeç İlçelerinde yaptığı operasyonlarda 114 kişi gözaltına aldı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 42 bin 708 sentetik ecza hap, 989 ecstasy hap, 485 gram metamfetamin, 155 gram esrar, 130 gram skunk, 10 gram bonzai, 3 gram kokain, 1 gram toz captagon, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 302 fişek, 5 adet hassas terazi, 10 bin 45 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla, 93 şüpheli ise haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

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