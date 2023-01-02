Manyas Kaymakam Koray Çelik'ten terör üyesini yakalayan jandarmaya başarı belgesi

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BALIKESİR (AA) - Manyas Kaymakamı Koray Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mevlüd Taş ve başarılı jandarma personelini başarı belgesi ile taltif etti.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik geçtiğimiz yıl kasım ayın içerisinde etkili denetim sonucu PKK/YPG unsurunu yakalama başarısı gösteren jandarma personeline başarı belgelerini verdi.



Çelik yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:



"Jandarmamız özverili çalışmaları ile birlikte denetimlerinde titizlikle davranarak geçtiğimiz yıl kasım ayı içerisinde ilçemiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK/YPG Suriye uyruklu H.İ’yi tedirgin davranışlarından dolayı gözaltına almıştı.



Yapılan araştırmalar da H.İ’nin 2010-2011 yılları arasında örgütün sözde asayiş biriminde görev yaptığı belirlenmişti. Ben jandarmamıza İlçe Jandarma Komutanımız Üsteğen Mevlüd Taş’ın şahsında bir kez daha teşekkür ediyorum. Mesai mefhumu yapmadan görevlerini sürdüren güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."





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