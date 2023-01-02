Beyçimento Bandırmaspor, Partizanlı Nicola Terzic'i kiraladı

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BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor, Partizan forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Nicola Terzic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ara sezon transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Partizan forması giyen Nikola Terzic ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladı.

İmza törenine, kulüp başkanı Onur Göçmez de katıldı.

Hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilen Nicola, AS Nancy, FK Cukaricki, FK IMT Belgrad ve FK Partizan takımlarında forma giydi.



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