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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmara Adası'nda ilçe halk kütüphanesi hizmete açıldı

AA

Marmara Adası'nda ilçe halk kütüphanesi hizmete açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki tarihi binaya yapılan kütüphane hizmete açıldı.

Marmara Adalar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara Kole Burnu Recep Gülmüş Parkı'nda yer alan tarihi bina, Balıkesir Valiliğinin katkılarıyla restore edilerek ilçe halk kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Kütüphane, 15 yıllığına kütüphaneler daire başkanlığına devredildi. Kütüphane, saat 10.00 ila 19.00 saatleri arasında açık olup pazar günleri kapalı kalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, kütüphaneye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Aksoy, "Baktıkça mutlu olduğum bu yapının adamıza kazandırılmasında emeği olan, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Valiliğimize Adalar halkı adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadesinde bulundu.

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