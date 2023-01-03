Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri ile bir yolcu olmak üzere kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.S'nin kullandığı 10 AGE 701 plakalı otomobil ile Z.T. idaresindeki 34 PSH 40 plakalı özel otomobil, Çanakkale Balıkesir kara yolu kırsal Zeytinli Mahallesi girişinde çarpıştı.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile çarpmanın etkisi ile yan yatan 10 AGE 701 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati, tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.













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