Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğraflarını seçen Yılmaz, çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karesine oy verdi.

Yılmaz, AA'nın yıllardır geleneksel hale gelen yılın fotoğrafı oylamasını merakla beklediklerini, her sene daha güzel fotoğraflarla karşılaştıklarını söyledi.

Tüm fotoğraflara emek verenlere teşekkür eden Yılmaz, "Bütün emekçi kardeşlerimizi böylesi güzel fotoğraflar için tebrik ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.