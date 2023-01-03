Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi 12 yılda milyonlarca kişiye ulaştı

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BALIKESİR (AA) - Çanakkale destanının anlatıldığı, kahraman askerlere ait eşyalar ile kullanılan mühimmatın yer aldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi", Balıkesir'in Edremit ilçesinde ziyarete açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Gençlik Spor ve Kongre Salonu'nda Çanakkale Savaşları'nda kullanılan bin objenin yer aldığı sergiyi, 14 Ocak'a kadar 9 binin üzerinde öğrencinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Serginin açılışını yapan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AA muhabirine, 12 yıldır Türkiye'yi köşe bucak dolaşan gezici müzeyi ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.

Edremit'in Çanakkale'ye yakın olduğunu belirten Odabaş, "Binlerce çocuğumuz Çanakkale gezici müzesini gezecek ve inşallah bu ruhu onlara burada yaşatacağız ve oraya gitmelerine vesile olacak. Burada bu manevi havayı, atalarının bu zaferi, bu destanı nasıl yazdıklarını görmeleri açısından çok önemli." dedi.

Müze koordinatörü Cengiz Yörükaslan da gezici müzenin "Bir gün değil, her gün Çanakkale" sloganıyla bir proje dahilinde yola çıktığını dile getirdi.

Salgın süreci dahil, bu süreçte müzenin tüm Türkiye'yi dolaştığını aktaran Yörükaslan, şöyle konuştu:

"Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayanlara, özellikle öğrencilere Çanakkale ruhunu, Çanakkale hissini anlatmak istiyoruz. Onlara o duyguyu yaşatmak, canlı canlı ve en azından bir Çanakkale portföyünde Çanakkale topraklarından gelen malzemelerle kaynaştırmak... Amacı bu. Bugüne kadar en çok, 7 bin kişiyle Van'da ziyaret edildi. 9 bin kişiye yakın öğrencinin ziyaretini planladık. Bu anlamda Türkiye rekoru Edremit'te kırılacak. Müzedeki eserlerden birçoğu Çanakkale'mizde dahi yok. Yani o tür özelliğe sahip, tarihte dahi çok az bahsi geçen çok önemli görseller var. Anlatım tabloları var; ders niteliğinde. 12 yılda 15 milyona yakın bir öğrenciye ulaştık. Öğrencilerin iki misli kadar da halk geliyor. 30 milyon kişiye rahat rahat ulaştık, hatta geçmişizdir diye tahmin ediyorum."

Öğrencilerden Turgay Altay, Emir Berat Akar ve Kerem Sahil ise gezici müzedeki eşyaları incelerken duygulandıklarını, Çanakkale kahramanlarını hatırladıklarını ifade etti.

Serginin açılışında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve okul yöneticileri hazır bulundu.

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