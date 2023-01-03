Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı suçüstü yakaladı.

Şüphelinin elindeki tarihi olduğu değerlendirilen 4 objeye el konuldu.

Şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.

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