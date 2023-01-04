Balıkesir'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu engelli kişi aranıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu engelli şahıs için arama çalışması başlatıldı.

Kırsal Gökköy Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Tufan (48) evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bölgede arama çalışmaları devam ediyor.





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