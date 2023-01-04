Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kışın zor günleri için tedbirlerini aldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle hava şartlarından dolayı oluşabilecek tüm aksilikler için gerekli önlemleri aldı.



Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM) Daire Başkanı Halil Yılmaz, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu sene de kışa hazır olduklarını bildirdi.



İl merkezinden ilçelere, kırsal mahallelere kadar yaygın ve güçlü bir teşkilat yapılanmalarının bulunduğunu belirten Yılmaz, "539 araç, 1399 personel ile bir dakika içinde aksiyon alacak şekilde tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadesini kullandı.



Yaşanacak olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve şehrin muhtelif alanlarında kontroller gerçekleştirilecek Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de her koşula hazırlıklı bir şekilde görevinin başında bekliyor.

Öte yandan, zorlu kış şartlarında maddi durumunun yetersizliği nedeniyle konaklayacak yeri bulunmayan kişiler ise 444 40 10 numaralı hattı arayarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlanıp yardım talebinde bulunabilecek.

Ayrıca, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri sahipsiz hayvanların zorlu kış şartlarında da bakımlarını gerçekleştirmeye devam edecek.



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