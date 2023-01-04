Gönen'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

Plevne Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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