Bandırma'da çocuklar doğa bilinci etkinliğinde kozalak ve palamut topladı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğrencilerde doğa bilincinin oluşması amacıyla meşe palamudu ile kozalak toplama etkinliği gerçekleştirildi.

TEMA Vakfı Bandırma İlçe Temsilciliği, Bandırma Belediyesi ve Rotary Kulübünün katkılarıyla, Paşakonak Mahallesi'nde bulunan General Balcı Çamlığı'nda "Kış Dönemi Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Farklı okullardan gelen çocuklar, çamlıkta meşe palamudu ve kozalak topladı. Bunlar, atölyelerde işlenerek süs eşyasına dönüştürülecek.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin çocuklara çok faydasının olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza doğayı, ağaçları, çevre bilincini, temizlik bilincini, hayvan sevgisi bilincini anlatıyoruz. Belediyemiz bu tür etkinliklere destek oluyor." ifadesini kullandı.

Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Burak Uğur da amaçlarının çocukları ve gençleri doğaya entegre edebilmek olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.