Balıkesir Valiliğince hazırlanan "Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi" devam ediyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliğince Edremit ilçesinde roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı 4 bin nüfuslu İbrahimce Mahallesi'nde başlatılan "Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

İlçeye gelerek bir dizi incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin 717 adrese giderek hane halkıyla görüşmeler yaptığını ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çözümü yönünde gerekli çalışmalara başlandığını söyledi.

İbrahimce Mahallesinde önemli bir aşama katettiklerin bildiren Şıldak, alan çalışmasının ardından ilgili kurumlarla kaymakamlığın tespit edilen her bir soruna ve ihtiyaca yönelik çözümler üreteceklerini aktardı.

Balıkesir'de yürüttükleri "Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi" hakkında bilgi veren Şıldak, "Bu projenin hedef kitlesi toplumumuzda bütün dezavantajlı grupları kapsamaktadır. Onların hayat standartlarında iyileştirilmesi, devletimizin sunduğu imkanlardan çok daha yüksek seviyede yararlanmalarını sağlamaya yöneliktir." diye konuştu.

Vali Şıldak, İbrahimce'nin 4 bine yakın nüfusu ile büyük bir mahalle olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:



"Maalesef hep sorunlarla anılır hale gelmiş. Buradaki sosyal ekonomik ve diğer sebeplerden kaynaklı meseleler maalesef mahallemizin de olumsuz bir algıyla tanımlanmasını, adeta sorun üreten suç üreten bir merkeze dönüşmesini kapsayacak şekilde rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır. Fakat bu mahallemizle ilgili uzun süredir yaptığımız çalışmalarda çok önemli, adımlar attık."

Öncelikle buradaki güvenlik, asayiş sorununu temelden ele aldıklarını belirten Şıldak, "Buradaki tedbirlerimizi arttırdık ve büyükşehir belediyemizin de desteğiyle mahallemizin içine bir güvenlik noktası, bir polis irtibat noktası oluşturduk. Burada sürekli, 24 saat esasına göre görev sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız mahallemizde tam anlamıyla asayişi, huzuru sağlamış durumdalar." ifadelerini kullandı.

Vali Hasan Şıldak, İbrahimce'nin diğer mahallelerden bir farkı kalmadığına işaret etti.

Şıldak şunları söyledi:



"Bir yol haritası belirledik. Mahallemizde yaşayan insanlarımızın refah seviyesi arttırmak, yaşam standartlarının yükseltmek, daha iyi bir hayat sürmelerini, daha başarılı olmalarını, hayata tutunmalarını sağlamak adına bu çalışmaları çalışmalarım iki aylık periyotlar halinde gerçekleştireceğiz ve her iki ay sonunda bunları değerlendirmek suretiyle yolumuza devam edeceğiz."

Hasan Şıldak yapılması planlanan hizmetleri şu şekilde anlattı:



"Eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın okula devam sorunu çözeceğiz. Her şeyden önce okuma yazma bilmeyen kişilere bütün vatandaşlarımıza yönelik kurslar açacağız. Halk eğitim kursları düzenleyeceğiz. Sağlık taramaları yapacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün görev alanına giren bütün yardım ve desteklerde ihtiyaç sahibi olanların daha fazla yararlanmaları için adımlar atacağız. İŞKUR burada devrede olacak iş arayan işe girmek isteyen vatandaşlarımıza yönlendirecek. Müftülüğümüz dini konularda, manevi konularda Kur'an kursu, 4-6 yaş gruplara yönelik hizmetler, kadınlara yönelik hizmetler gibi bütün bu noktalarda adımlar atacak. Adeta İbrahimce Mahallesi'nin 2023 yılı altın çağının yaşandığı bir mahalle olacak."

Şıldak, daha önceden temeli atılarak yapımı planlanan ancak tamamlanamayan bir caminin de inşasının tamamlanarak ibadete açılacağını, etrafında da sosyal, kültürel ve spor alanlarının yer alacağını da sözlerine ekledi.





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