Balıkesirli genç girişimci devlet desteğiyle besici oldu

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BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yaşayan Hakan Kenarlı, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle kurduğu ahırda büyükbaş hayvan yetiştiriyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Bölümünden 2014 yılında mezun olan 33 yaşındaki Kenarlı, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Bakanlık tarafından mayısta projesi kabul edilen Kenarlı'ya 100 bin lira hibe desteği sağlandı.

Desteğin ardından işletmesini kurmak için Balıkesir'den Kepsut'un Yenice Mahallesi'ne yerleşen genç girişimci, Kasapzade Mahallesi yakınında 4 dönümlük tarla satın aldı.

Hibe desteğiyle edindiği "Jersey" ırkı 5 büyükbaş hayvanın bakımını ve beslenmesini ailesiyle üstlenen Kenarlı, ineklerinin yavrulamasıyla hayvan sayısını 10'a çıkardı.

Hakan Kenarlı, AA muhabirine, projeyi öğrendiği zaman heyecanlandığını söyledi.

Proje sürecinde ekiplerin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Kenarlı, "Bölgemde genç bir girişimci olarak birçok kişiye örnek olabileceğimi düşünüyorum. Yaptığım işe katma değer katarak birçok çiftçiye örnek alınabilmesi için böyle bir yola başvurdum." dedi.

- 50 başlık, aile işletmesi kurmayı hedefliyor

İşlerini iyi bir şekilde yaptığını ifade eden Kenarlı, şunları anlattı:

"Bu bölgede 'Jersey' ırkının yetiştirilebileceğini de görüyoruz. Hedeflerim ise 4 yıl sonra 50 başlık bir aile işletmesi kurmak. Bu hedefimi başardıktan sonra ise kendi tereyağımızı, peynirimizi üreterek devam ettirmek istiyoruz. Bu projenin aslında Türkiye'deki hayvancılığın bilinçli ellerde yapılması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bilinçli bir hayvancılık yapıp çiftçilerimizin çok daha iyi bir şekilde kalkınabileceğini düşünüyorum."

Hakan Kenarlı, projeyle kendisine destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı ile ekiplere teşekkür etti.

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