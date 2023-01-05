Balıkesir'de kaybolan engelli vatandaş jandarma tarafından bulundu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaybolan vatandaş jandarma ekiplerinin arama çalışmasıyla bulundu.



Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı engelli şahıs için jandarma ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışması sonucu Mustafa Tufan ikamet adresinden 22 km uzaklıkta bulundu.



Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan engelli vatandaş ailesine teslim edildi.

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