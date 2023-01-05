"Karesi'de Eğitimde Spor Projesi" kapsamında 25 okula spor malzemeleri dağıtıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in merkez Karesi ilçesindeki "Karesi'de Eğitimde Spor Projesi" kapsamında 25 okula malzeme dağıtımı yapıldı.



Karesi Kaymakamlığı ve Karesi Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu’nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Kaymakam Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Cem Hamzaoğlu katıldı.



Proje ile Karesi’de bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören kız-erkek öğrencilere yönelik sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğin arttırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Yapılan törende malzemeler okul yönetici ve öğretmenlerine teslim edildi.

Törende konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan tüm çocukların spor yapması gerektiğini söyledi.



Orkan, "Geleceğimizin teminatı ve ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın mutlaka bir branşta spor yapmaları gerektiğine inanıyorum. Eğitim ve spor ayrılmayan, birbirini tamamlayan iki parçadır. Çocuklarımızın spor bilinciyle yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz." dedi.



Dinçer Orkan şunları kaydetti:



"Belediye olarak projeye gerekli desteği vermeyi, çocuklarımızı mutlu etmeyi, ilçemizin spor kenti olmasını, sporun tabana yayılması ve başarılı sporcular yetiştirmek için Kaymakamlığımız ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz öncülüğünde, diğer kurumlarımızın katkılarıyla projemizde hedeflerimize ulaşmayı arzu ediyoruz. İlçemizde okulları önemsiyoruz özellikle kırsal mahalle okullarına bu sene açılışlarını yaptığımız 5 halı saha yaparak öğrencilerin ve gençlerin hizmetine sunduk. Yine proje kapsamında belediyemize ait yüzme havuzunda öğrencilerimize antrenörlerimiz gözetiminde Karesi’de Yüzme Bilmeyen Kalmasın sloganıyla yüzme öğretiyoruz. Benzer yatırımlarımızı, faaliyetlerimizi geleceğimiz olan çocuklar ve gençler için yapmaya devam edeceğiz."





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