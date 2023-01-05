Burhaniye'de zabıta market denetimlerini sıklaştırdı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni yıl ile ilçe genelinde sürdürdüğü denetimlerini sıklaştırdı.
Haftalık ve aylık rutin denetimlerin yanı sıra günlük olarak da kontrollere ağırlık veren ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan zincir marketlere yönelik halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Denetimler kapsamında raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığını, ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihlerini inceleyen ekipler, hijyen kurallarına uygunluğu konusunda da işletme sahiplerine uyarılarda bulunuyor.