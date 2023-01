Balıkesir Valisi Şıldak, Edremit'te muhtarlarla buluşmasında uyuşturucuya dikkati çekti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Edremit ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçede görevli muhtarlarla bir araya gelen Şıldak, ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

Vali Şıldak, toplantıda yaptığı konuşmada, önceliğinin ildeki güvenlik ve asayiş olduğunu söyledi.

Özellikle Edremit Körfezi'nde üreticinin alın teri olan zeytinin çalınmasına karşı aldıkları önlemlerin başarılı sonuç verdiğini belirten Şıldak, uyuşturucu ile mücadele konusunda ise toplumun refleks göstermesi gerektiğini vurguladı.

Uyuşturucuyla ilgili ihbarlarda gerekeni yaptıklarını dile getiren Şıldak, 790 kişinin tedavi görmek amacıyla Balıkesir Valiliğinin başlattığı Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum Projesi'ne başvurduğunu bildirdi.

Vali Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sokağa hakim olmak için her türlü tedbiri alıyoruz. Uyuşturucu ile mücadele konusunda her yıl yakaladığımız miktar katbekat artıyor. Her bir vatandaşımızın uyuşturucuyla mücadele etmesinin vakti geldi. Uyuşturucu konusunda çok ciddi toplumsal refleks göstermeliyiz. Çevremizde kullananlara tepki koymamız, ihbar etmemiz lazım. İki yıldır uyguladığımız Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum Projesi'ne başvuran kişileri tedavi ettiriyoruz. İş sahibi olmalarına kadar devam eden rehabilitasyon süreçlerini yakından takip ediyoruz. Her muhtarımızdan çevresinde bildiği, duyduğu, gördüğü, tanıdığı veya tanımadığı uyuşturucuya bulaşan kişilerin tedavi ettirilmesi noktasında bu projeye desteklerini bekliyoruz."

Toplantıya, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız katıldı.

