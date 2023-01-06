Gençlerin İyilik Ağacı Projesi’nde toplanan zeytinler yağa dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Gençlik Merkezi bahçesindeki ağaçlarda yetişen zeytinler, gönüllü gençler tarafından toplanarak zeytinyağına dönüştürülmesinin ardından Gençlerin İyilik Ağacı Projesi kapsamında milli sporculara, ihtiyaç sahibi ve engelli ailelere dağıtımı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 81 ilde olduğu gibi Balıkesir Gençlik Merkezlerinde de gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilerek iyiliğin alışkanlık haline dönüştürülmesi amacı yürütülen proje meyvelerini vermeye başladı.



Proje kapsamında Edremit Gençlik Merkezi gönüllüleri ve gençlik liderleri, merkezin bahçesinde yetişen ağaçlardaki zeytinleri toplayarak yağa dönüşümünü ve ardından ilgili yerlere ulaştırılması sağladı.

Zeytinyağları Edremit Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere, engelliler haftası kapsamında engelli ihtiyaç sahibi ailelere ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde kalan milli sporculara dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, yaptığı açıklamada, iyilik yapmanın alışkanlık haline dönüşmesi, iyiliklerin paylaşılması yoluyla toplum bilincinin artırılması ve kişilerin değil, yapılacak iyiliklerin ön plana çıkması amacıyla tüm Gençlik Merkezlerinde bu projenin uygulandığını belirtti.



Özalp, “Bakanlığımızın projesi olan Gençlerin İyilik Ağacı, liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle büyüdü. İyilik ağacının dalları Ankara’ya uzandı. Liderlerimiz ve gençlerimizin iyilikleriyle proje büyüdü ve değer kazandı. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimizi tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı.

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