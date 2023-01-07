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Güney Marmara Kalkınma Ajansının Yenilenebilir Gençlik Enerji Projesi'ne başvurular başladı

AA

Güney Marmara Kalkınma Ajansının Yenilenebilir Gençlik Enerji Projesi'ne başvurular başladı

BALIKESİR (AA) - Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından başlatılan ve 480 gence istihdam sağlayacak olan Yenilenebilir Gençlik Enerji Projesi'ne (RE-You) başvurular başladı.

Teknik bölümlerden mezun olmuş 18-29 yaş grubu 480 genç için Türkiye'nin her bölgesinden başvurulara açık olan proje kapsamında, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin işbirliğinde ücretsiz hayat boyu öğrenme programları ile yenilenebilir enerji alanında teknik eğitim, kariyer eğitimi, Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Belgesi ve GWO Temel Güvenlik Eğitimi verilecek.

Rüzgar, biyogaz, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin olan Güney Marmara'da yürütülen projeyle gençlere, eğitimler tamamlandıktan sonra Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sektörel staj imkanları sağlanacak.

Mühendislik, fen ve teknik fakülteler (4 yıl) ve meslek yüksekokulların (2 yıl) ilgili bölümlerinden gerekli niteliklere sahip olarak mezun olan 18-29 yaşlarındaki gençler eğitim programından yararlanabilecek.

- Başarılı olanlara Seviye-5 Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek

Her bir enerji sistemleri eğitiminin 3 ay süreceği programda başvuru sürecinde adaylardan, çalışma alanlarına göre enerji sistemlerinden (rüzgar, fotovoltaik, biyogaz) birini seçmeleri istenecek. Her kursiyer, yalnızca bir yenilenebilir enerji sistemi eğitimine katılabilecek.

Eğitim süresince hem uygulamalı hem de teorik dersler verilecek. Eğitimlerde yüksek başarı gösteren kursiyerler, tüm masrafları projeden karşılanacak şekilde Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenecek yenilenebilir enerji fuarlarına ve konferanslarına katılabilecek.

Kursiyerler, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tanınan Seviye-5 Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak.

Rüzgar alanında eğitim alacak kursiyerler, 5 günlük Global Wind Organization Basic Safety Training'e katılacak ve başarılı olmaları halinde sertifikaya hak kazanacak.

- Eğitimler mart ayında başlayacak

Kursiyerlerin Çanakkale ve Balıkesir'e gidiş dönüş masrafları, bir kereye mahsus olmak üzere proje bütçesinden karşılanacak. Kursiyerlerin ikamet ettikleri şehre bağlı olarak en uygun seyahat seçeneği tercih edilecek. Ayrıca kursiyerlerin şehir içi seyahatleri proje tarafından organize edilecek.

Kursiyerlerin 3 aylık eğitim süresi boyunca haftanın 7 günü konaklama ve yemek giderleri karşılanacak. Kursiyerler, Balıkesir ve Çanakkale'de bulunan yurt, otel, misafirhane, lojman gibi tesislerde kalacak.

Başvurular, www.reyouproject.org web sitesi üzerinden ay sonuna kadar yapılacak.

Balıkesir'de Mart 2023'te, Çanakkale'de Nisan 2023'te başlayacak eğitimler, günde 45 dakikalık 4 ila 8 saat ders şeklinde verilecek.

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