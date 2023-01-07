Balıkesir ve Bandırma'da "Çalışan Gazeteciler Günü" etkinlikleri

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkez ve Bandırma ilçesinde "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile Balıkesir Polisevi'nde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Onar, programda yaptığı konuşmada, teknolojinin ilerlemesi sonucu hızla gelişen kitle iletişim araçları ile etkinliği her geçen gün artan görsel ve yazılı basın kuruluşlarının, toplumun yapılanmasında gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Basın mensuplarının, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı bilgi ve haber vererek halkın haber alma ve bilgi edinmesini sağlamada, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde önemli bir güce sahip olduğunu belirten Onar, "Kalemini her daim doğrudan yana kullanarak son derece dinamik bir mesleği icra eden, kamuoyunu aydınlatan, demokrasinin güçlenmesine yardımcı olan basın mensupları zor şartlar altında milletimizi haberdar etme görevini layıkıyla yerine getirerek milletin ortak sesi ve kamu, millet arasındaki iletişim köprüsü oluyor." diye konuştu.

Buluşmada, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri basın mensuplarıyla sohbet etti.

- AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığının organizasyonu

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve yönetim kurulu, ilçede görevli yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, kamu yararını gözeterek üstün gayretle çalışan basın mensuplarının insanlığa hizmet ettiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü şartta büyük bir irade ve fedakarlık göstererek vatandaşlarımızın haber alma hakkını sağlayan basın mensuplarımızı kutluyorum ve her birine ayrı ayrı teşekkürleri bir borç biliyorum. Basın yayın kuruluşlarında meslek ve vatan aşkıyla çalışarak, ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilçemizdeki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda gece gündüz demeden emek harcayan, ilçelerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alan, tüm kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını dilerim."

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