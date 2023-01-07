Balıkesir'de sığırcık kuşlarından görsel şölen

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi semalarında uçan sığırcık kuşları, gökyüzünde dansı andıran görüntüler oluşturdu.
150 Evler Mahallesi Şehitler Cami ve çevresinde görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru gökyüzü semalarında uçtu.
Sergiledikleri figürlerle adeta dans eden sığırcık kuşları, ani dönüş hareketlerinde çıkarttıkları seslerle izleyenlerin dikkatini çekti.
Bazı vatandaşlar kuşların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İlgiyle izlenen doğal gösteri, havanın kararmasıyla sona erdi.