Bandırma'da tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırım destekleri anlatıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımı destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Ticaret Borsası Konferans Salonu’ndaki toplantı, Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan’ın açılış konuşmasıyla başladı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri Hasan Karaca ve Ahmet Çankaya tarafından katılımcılara, tarımsal ekonomik faaliyetler gösterenler için makine teçhizat ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi ile teşviklere başvuru yöntemleri anlatıldı.



Mühendisler konuşmaların ardından soruları yanıtlayarak, çiftçileri bilgilendirdi.

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