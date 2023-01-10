Balıkesir'de cezaevi kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de cezaevi kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı

AA

Balıkesir'de cezaevi kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı

BALIKESİR (AA) - Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol kapsamında Balıkesir Adliyesi’nde ve 10 Burda Alışveriş Merkezi’nde "Ceza İnfaz Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, sivil toplum kuruluşları, Ceza İnfaz Kurumu personeli ve yakınları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen kitap bağış kampanyasında hükümlü ve tutukluların okuması için çok sayıda kitap bağışlandı.

Bağış kampanyasında konuşan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın şu değerlendirmelerde bulundu:

"Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza İnfaz Kurumu yönetimi olarak bizler, tüm hükümlülerimizi ve tutuklularımızı devletin, bize teslim edilmiş birer emaneti olarak görüyoruz. Amacımız, ceza infaz kurumlarımızdan tutuklu ve hükümlülerimizin ailelerine ve topluma yararlı bireyler olarak tahliye olmasıdır. Kurumlarımızda tahliye öncesi ve tahliye sonrası için eğitim ve iyileştirme programları oluşturarak sosyo-ekonomik alanlarda vasıflı, sosyo-kültürel yönüyle düzeyli bireyler hedeflenmektedir.

Modern infaz anlayışı diyebileceğimiz bu hedefin ilk aşaması, planlı eğitim ve iyileştirme programlarıdır. İkinci aşaması ise; bu programlar vesilesiyle hükümlü ve tutukluları dış dünyayla, yani toplumsal hayatla buluşturarak, sosyal iletişim ve uyum sürecine adapte etmektir. Eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin en temel ayağını oluşturan eğitim-öğretim faaliyetleri, iş ve meslek kursları, beceri kazanma ve kendini geliştirme süreçleridir. Bu kitap bağış kampanyası sayesinde gerek kitap sayımız gerekse kitap çeşitliliğimiz artacak. Hükümlü ve tutuklularımız bu kitaplarımızdan istifade ederek uyumlu bir şekilde yeniden topluma katılma yolunda önemli aşama kat edeceklerdir."

Öte yandan bugüne dek yapılan kampanyalar kapsamında Balıkesir L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu ve İvrindi K2 tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerinde kitap sayısı 5 bine ulaştı. Balıkesir ilindeki Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu bulunan yaklaşık 2 bin hükümlü ise bu kitaplardan faydalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma'da tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırım destekleri anlatıldı
YEREL HABERLER Bandırma'da tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırım ...
İskele onarımı nedeniyle Narlı-Adalar hattındaki feribot seferleri durduruldu
YEREL HABERLER İskele onarımı nedeniyle Narlı-Adalar hattındaki ...
(Görüntülü) ÇANAKKALE'DE MEYDANA GELEN 5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BALIKESİRDEN DE HİSSEDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE'DE MEYDANA GELEN 5 ...
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli ...
Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
Bandırmaspor, Cebio Soukuo'yu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Bandırmaspor, Cebio Soukuo'yu renklerine bağladı
Balıkesir'de yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de yoğun sis etkili oluyor
Balıkesir’de denizde kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Balıkesir’de denizde kadın cesedi bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.