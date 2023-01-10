Balıkesir'de cezaevi kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı

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BALIKESİR (AA) - Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol kapsamında Balıkesir Adliyesi’nde ve 10 Burda Alışveriş Merkezi’nde "Ceza İnfaz Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, sivil toplum kuruluşları, Ceza İnfaz Kurumu personeli ve yakınları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen kitap bağış kampanyasında hükümlü ve tutukluların okuması için çok sayıda kitap bağışlandı.

Bağış kampanyasında konuşan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın şu değerlendirmelerde bulundu:



"Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza İnfaz Kurumu yönetimi olarak bizler, tüm hükümlülerimizi ve tutuklularımızı devletin, bize teslim edilmiş birer emaneti olarak görüyoruz. Amacımız, ceza infaz kurumlarımızdan tutuklu ve hükümlülerimizin ailelerine ve topluma yararlı bireyler olarak tahliye olmasıdır. Kurumlarımızda tahliye öncesi ve tahliye sonrası için eğitim ve iyileştirme programları oluşturarak sosyo-ekonomik alanlarda vasıflı, sosyo-kültürel yönüyle düzeyli bireyler hedeflenmektedir.



Modern infaz anlayışı diyebileceğimiz bu hedefin ilk aşaması, planlı eğitim ve iyileştirme programlarıdır. İkinci aşaması ise; bu programlar vesilesiyle hükümlü ve tutukluları dış dünyayla, yani toplumsal hayatla buluşturarak, sosyal iletişim ve uyum sürecine adapte etmektir. Eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin en temel ayağını oluşturan eğitim-öğretim faaliyetleri, iş ve meslek kursları, beceri kazanma ve kendini geliştirme süreçleridir. Bu kitap bağış kampanyası sayesinde gerek kitap sayımız gerekse kitap çeşitliliğimiz artacak. Hükümlü ve tutuklularımız bu kitaplarımızdan istifade ederek uyumlu bir şekilde yeniden topluma katılma yolunda önemli aşama kat edeceklerdir."

Öte yandan bugüne dek yapılan kampanyalar kapsamında Balıkesir L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu ve İvrindi K2 tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerinde kitap sayısı 5 bine ulaştı. Balıkesir ilindeki Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu bulunan yaklaşık 2 bin hükümlü ise bu kitaplardan faydalandı.

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